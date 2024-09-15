В Германии предрекли катастрофу после слов Путина об ответе на удары

Владимир Путин 212 прочтений Вчера Высказывание президента России Владимира Путина, предупредившего о последствиях разрешения Украине бить дальнобойными ракетами вглубь РФ, демонстрирует опасность инициативы Запада, написал в социальной сети X бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.
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