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В Германии предрекли катастрофу после слов Путина об ответе на удары

В Германии предрекли катастрофу после слов Путина об ответе на удары

Владимир Путин 212 прочтений Вчера Высказывание президента России Владимира Путина, предупредившего о последствиях разрешения Украине бить дальнобойными ракетами вглубь РФ, демонстрирует опасность инициативы Запада, написал в социальной сети X бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.

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Комментарии
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Лев Добрый
Фрицы, это от того, что мы не такие, если бы про это было сказано гораздо раньше, может быть СВО уже закончилось!
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14 час.

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