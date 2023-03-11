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Пьяный внук зарезал дедушку и ранил бабушку на Алтае

Пьяный внук зарезал дедушку и ранил бабушку на Алтае

Сотрудники правоохранительных органов задержали 21-летнего молодого человека, которого подозревают в убийстве дедушки и ранении бабушки в селе Майма Республики Алтай, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

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