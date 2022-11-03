Секретарь Совбеза РФ Патрушев: Британия причастна к подрыву «Северных потоков»

Сообщение экс-премьера Британии Лиз Трасс «все сделано», отправленное госсекретарю США Энтони Блинкену после подрыва «Северных потоков», доказало, что британские ВМС причастны к произошедшему, уверен секретарь Совбеза России Николай Патрушев.
Сообщение экс-премьера Британии Лиз Трасс «все сделано», отправленное госсекретарю США Энтони Блинкену после подрыва «Северных потоков», доказало, что британские ВМС причастны к произошедшему, уверен секретарь Совбеза России Николай Патрушев.
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