Крымская альпинистка готова присоединиться к эвакуационной акции на Эвересте

Власти Непала намерены убрать с высот оставленный туристами за много лет мусор и тела погибших. Эльвира Насонова (трижды обладательница титула «Снежный барс» (дается за восхождение на все вершины бывшего СССР)) рассказала «Аргументам недели», что задача эта, по ее мнению, выполнимая, но очень рискованная.
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