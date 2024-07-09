Крымская альпинистка готова присоединиться к эвакуационной акции на Эвересте

Власти Непала намерены убрать с высот оставленный туристами за много лет мусор и тела погибших. Эльвира Насонова (трижды обладательница титула «Снежный барс» (дается за восхождение на все вершины бывшего СССР)) рассказала «Аргументам недели», что задача эта, по ее мнению, выполнимая, но очень рискованная.