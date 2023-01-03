«Барса» хочет бесплатно подписать Мукоко летом. Зимой форварда «Боруссии» не купят – его не удастся зарегистрировать

«Барселона» хочет подписать форварда «Боруссии» Юссуфу Мукоко. По информации Diario Sport, 18-летний футболист хочет играть за каталонцев, а «блауграна» ждет его окончательного решения о продлении контракта с «Дортмундом», который истекает ближайшим летом.