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«Барса» хочет бесплатно подписать Мукоко летом. Зимой форварда «Боруссии» не купят – его не удастся зарегистрировать

«Барселона» хочет подписать форварда «Боруссии» Юссуфу Мукоко. По информации Diario Sport, 18-летний футболист хочет играть за каталонцев, а «блауграна» ждет его окончательного решения о продлении контракта с «Дортмундом», который истекает ближайшим летом.

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