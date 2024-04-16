Полторы сотни пассажиров из Москвы застряли в аэропорту Абу-Даби. Они находились в самолете семь часов

Полторы сотни пассажиров рейса Москва — Дубай застряли в аэропорту Абу-Даби Полторы сотни пассажиров рейса авиакомпании «Уральские авиалинии» Москва — Дубай семь часов просидели в самолете, совершившем экстренную посадку в аэропорту Абу-Даби из-за неблагоприятных метеоусловий.
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