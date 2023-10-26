Председатель Следственного комитета России затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту ДТП в Мурманской области

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области расследуется уголовное дело по факту ДТП, в результате которого 49-летний гражданин РФ, управляя автомобилем, вылетел на обочину и сбил 15-летнюю девочку.
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