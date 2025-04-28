Ведущий Карнаухов посоветовал женам вернувшихся с СВО военных целовать им ноги

Ведущий программы «Соловьев Live» Сергей Карнаухов сделал неоднозначное заявление, утверждая, что жены военнослужащих, вернувшихся со специальной военной операции, должны терпеть жестокое обращение и «целовать ноги» своим мужьям.
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