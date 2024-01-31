Рома Желудь раскрыл тайну Сони Есьман: «Была со мной в активном употреблении. Нечего врать»

В далеких 2010-х имена Ромы Желудя и Сони Есьман были известны всем, кто смотрел YouTube. Сейчас на платформе появилось очень много блогеров, но Соня и Рома были теми, кто начал вводить популярность на это.
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