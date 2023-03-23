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На позициях ВСУ под Авдеевкой обнаружили произведенные в США, Германии и Болгарии гранаты

На позициях ВСУ под Авдеевкой обнаружили произведенные в США, Германии и Болгарии гранаты

Офицер российской армии с позывным "Белый" сообщил в четверг, что на позициях ВСУ на Авдеевском направлении были обнаружены ручные гранаты американского, немецкого и болгарского производства.

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