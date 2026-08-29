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Воронежские новости

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Двух котят спасли из трубы в воронежском микрорайоне Шилово

Двух котят спасли из трубы в воронежском микрорайоне Шилово

Прохожие услышали мяуканье котят из трубы рядом со школой №92 в микрорайоне Шилово, одного из подписчиков паблика «Жители Шилово (Воронеж)» это не оставило равнодушным — он спустился к котятам и спас их.

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