В России станет дороже оформить загранпаспорт

Правительство РФ представило предложение о внесении изменений в Налоговый кодекс, касающееся индексации государственной пошлины за выдачу заграничных паспортов Начиная с 1 января 2024 года, пошлина увеличится на 20%, достигнув 6 тысяч рублей, передает «Интерфакс».
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