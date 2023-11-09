В России станет дороже оформить загранпаспорт

Правительство РФ представило предложение о внесении изменений в Налоговый кодекс, касающееся индексации государственной пошлины за выдачу заграничных паспортов Начиная с 1 января 2024 года, пошлина увеличится на 20%, достигнув 6 тысяч рублей, передает «Интерфакс».