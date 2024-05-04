Актриса Наталья Андрейченко предстала в новом образе на свое 68-летие

Актриса Наталья Андрейченко примерила новый образ на свой день рождения Исполнительница роли Мэри Поппинс, отошедшая от мира кино, сегодня занята поискам духовных смыслов: постигает буддизм, придерживается сыроедения и занимается йогой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии