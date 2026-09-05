ВСУ перестали использовать танки Abrams на передовой

Украинские военные перестали использовать американские танки Abrams на передовой. Об этом сообщает американское издание TWR, специализирующееся на оборонной промышленности.
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