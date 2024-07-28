В Совфеде призвали популяризовать среди россиян работу на заводах

Российским школьникам необходимо рассказывать о престижности рабочих профессий и вводить для них обязательные экскурсии на заводы с возможностью там поработать, заявила РИА Новости сенатор Наталия Косихина.
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