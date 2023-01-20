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В Приамурье «Единый день медицинского специалиста» проведен в общевойсковой армии Восточного военного округа

В Приамурье «Единый день медицинского специалиста» проведен в общевойсковой армии Восточного военного округа

Основная цель проведения «Единого дня специалиста медицинской службы» — это проверка уровня подготовки медицинских специалистов и выработка психологической готовности фельдшеров и санинструкторов для действий в экстремальных ситуациях.

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