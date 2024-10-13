За право войти в "клуб друзей США" от Армении требуется поступиться суверенитетом страны. И для официального Еревана этот вопрос уже решен.
Наших солдат на военной базе в Гюмри "взяли под прицел": Не пора ли приватизировать армянский бизнес в России?
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Gennady Sokolovsky
"Не пора ли приватизировать армянский бизнес в России?" Лет ДВАДЦАТЬ, КАК ПОРА.
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16 час.
лл
лина любимцева
Чего истерить и нагнетать? Делать нужно!!! НУЖНО брать пример с США. ТЕ, если какой правитель в каком-либо государстве их не устраивает - ЧТО ДЕЛАЮТ?!!... И назначают своего человека... Вот к примеру как в той же самой Армении... своего продвинули во власть - и все!! Делают теперь с ним "что хошь"... А что наши сидят, копаются в носу?!! И уходить из Армении НЕЛЬЗЯ!! Иначе там тут же появится американская военная база.... Понимаете, что это будет?!! Это будет проблема, равнозначная Израилю на Ближнем Востоке....
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10 час.
Семен Демин
Армения не Украина, да и общей границы с Россией у нее нет. А армянский бизнес в России надо не приватизировать, а национализировать.
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2 час.
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