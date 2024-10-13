☭КОМПАС
Блог сайтасайт "СССР-Россия"Правила сайта.Путешествиясайт и мыПутинРоссияУкраина
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

☭КОМПАС

51 391 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Семен Демин
    Армения не Украина, да и общей границы с Россией у нее нет. А армянский бизнес в России надо не приватизировать, а на...Наших солдат на в...
  • ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
    Дешевый писдёжь для германских бюргеров. Эта ливерная сосиска , с "арийским" прошлым - вё отдаст просроченному зелефю...Шольц отрёкся от ...
  • Надежда
    Ничего удивительного, все эти ссаннымарины и стубы-выкормыши русофоба жорика соросенко, им на свой народ плевать, за ...Русские устроили ...

Наших солдат на военной базе в Гюмри "взяли под прицел": Не пора ли приватизировать армянский бизнес в России?

Наших солдат на военной базе в Гюмри "взяли под прицел": Не пора ли приватизировать армянский бизнес в России?

  За право войти в "клуб друзей США" от Армении требуется поступиться суверенитетом страны. И для официального Еревана этот вопрос уже решен.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Gennady Sokolovsky
&quot;Не пора ли приватизировать армянский бизнес в России?&quot; Лет ДВАДЦАТЬ, КАК ПОРА.
Ответить
16 час.
лл
лина любимцева
Чего истерить  и нагнетать? Делать нужно!!! НУЖНО брать пример с США. ТЕ, если какой правитель в каком-либо государстве их не устраивает - ЧТО ДЕЛАЮТ?!!... И назначают своего человека... Вот к примеру как в той же самой Армении... своего продвинули во власть - и все!! Делают теперь с ним &quot;что хошь&quot;... А что наши сидят, копаются в носу?!! И уходить из Армении НЕЛЬЗЯ!! Иначе там тут же появится  американская военная база.... Понимаете, что это будет?!! Это  будет проблема, равнозначная Израилю на Ближнем Востоке....
Ответить
10 час.
Семен Демин
Армения не Украина, да и общей границы с Россией у нее нет. А армянский бизнес в России надо не приватизировать, а национализировать.
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх