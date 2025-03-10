🚨 В ДТП с двумя легковушками в Феодосии пострадали два человека В результате аварии одна из машин улетела в кювет, рассказали в пресс-службе МЧС Крыма.
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🚨 В ДТП с двумя легковушками в Феодосии пострадали два человека В результате аварии одна из машин улетела в кювет, рассказали в пресс-службе МЧС Крыма.