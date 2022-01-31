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Эксперт Ломоносов посоветовал переболевшим коронавирусом сдать анализы, чтобы исключить серьезные последствия

Эксперт рабочей группы Национальной технологической инициативы (НТИ) «Хелснет» Андрей Ломоносов рассказал, что переболевшим новой коронавирусной инфекцией необходимо сдать общий анализ крови с лейкоцитарной формулой, анализы на С-реактивный белок и D-димер.

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