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Царьград

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Пермский оборонный завод увеличил прибыль на миллиард рублей

Пермский оборонный завод увеличил прибыль на миллиард рублей

Таких цифр удалось достичь за шесть месяцев текущего года.Пермский оборонный завод ПАО «ПНППК» увеличил прибыль на миллиард рублей.

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