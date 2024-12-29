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Армия Турции и протурецкие боевики стали доминирующей военной силой в Сирии

Армия Турции и протурецкие боевики стали доминирующей военной силой в Сирии

Оперативная обстановка на территории Сирии остается напряженной. Протурецкая террористическая группировка Хайят Тахрир аш-Шам (ХТШ)*, которая стала одной из составных частей новой власти в Сирии после недавнего свержения президента Башара Асада, перебрасывает в провинции Тартус и Латакию крупные отряды своих боевиков-исламистов для установления нового порядка на территориях компактно заселенных алавитами.

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