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Флик о 3:1 с «Севильей»: «Меня не удивляет то, что делает Рафинья. Мы решили сделать его «девяткой», теперь он этому рад, думаю. Его игра великолепна»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о гостевой победе над «Севильей» со счетом 3:1 в 7-м туре Ла Лиги .

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