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ВЕСТИ КРЫМ

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21 сентября в Крыму ожидаются дожди, грозы и град

21 сентября в Крыму ожидаются дожди, грозы и град

Во второй половине дня и вечером ожидаются дожди, местами сильные ливни, грозы и град. При грозе шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с, сообщили в ГУ МЧС России по Крыму.

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