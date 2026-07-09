Дмитрий Хворостовский — как первая жена довела его до алкоголизма и краха карьеры

На сцене Дмитрий Хворостовский оставался символом силы, благородства и безупречного мастерства. Но за пределами концертных залов великий баритон пережил тяжелый семейный кризис, о котором позже рассказывал сам.
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