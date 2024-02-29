Добрый Мир
ГлавнаяБлогМоя странаДержаваКрым домаТрибуналСССР-Империя добраПресс Центр
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Добрый Мир

5 737 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Дуброва
    👍👍👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏Бородин призвал Г...
  • Лев Добрый
    Только надо сделать это быстрее, а то Песков опять что-нибудь придумает!🤠😜👈Бородин призвал Г...
  • Галина 123
    Вот до чего  докатилась Америка со своим крепким долларом,  демократией, великодержавным  шовинизмов, половой и нравс..."Я не был к этому...

Бастрыкин заявил, что покинувшие РФ знаменитости ответят по закону за дискредитацию ВС

Бастрыкин заявил, что покинувшие РФ знаменитости ответят по закону за дискредитацию ВС

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин Екатерина Штукина/POOL/ТАСС Председатель Следственного комитета считает, что высказывания представителей шоу-бизнеса были связаны с желанием угодить политике тех стран, где они пребывают МОСКВА, 28 февраля.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лев Добрый
Ответить должны все негодяи, а не выборочно, как всегда в России!🤠😜👈😱👍
Ответить
19 час.
Надежда Петракова
Все поголовно должны ответить за предательство Родины!И это не обсуждается!!!
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх