Бастрыкин заявил, что покинувшие РФ знаменитости ответят по закону за дискредитацию ВС

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин Екатерина Штукина/POOL/ТАСС Председатель Следственного комитета считает, что высказывания представителей шоу-бизнеса были связаны с желанием угодить политике тех стран, где они пребывают МОСКВА, 28 февраля.