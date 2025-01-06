В Санкт-Петербурге отменили концерты пианистки Полины Осетинской. Об этом сообщает 78.ru. Осетинская должна была выступить 4, 6 и 8 января в рамках фестиваля «Рождественские встречи с Полиной Осетинской».
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