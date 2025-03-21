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Попытка номер три: в Астраханской области вновь попытаются создать единый документ по оплате услуг ЖКХ

Попытка номер три: в Астраханской области вновь попытаются создать единый документ по оплате услуг ЖКХ

Это желание усиливается и на федеральном уровне. Вчера в ситуационном центре правительства Астраханской области состоялось совещание по внедрению единого платежного документа (ЕПД) на оплату жилищно-коммунальных услуг.

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