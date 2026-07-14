К чему снится покойник? Толкование по сонникам и мнение психолога

Исследования показывают: во сне люди анализируют впечатления и опыт, полученные за день. В метафорической форме сновидения помогают справиться со сложными переживаниями, такими как ностальгия, тоска и горечь утраты.
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