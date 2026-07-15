НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Контрафронт

2 подписчика

Уругвай: по меньшей мере один человек погиб и еще один получил ранения в результате стрельбы из...

Уругвай: по меньшей мере один человек погиб и еще один получил ранения в результате стрельбы из проезжавшего мимо автомобиля в районе улиц Марио Оррико и Саенс Пенья в районе Консилиасьон в Монтевидео в утренние часы по местному времени.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии