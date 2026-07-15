Уругвай: по меньшей мере один человек погиб и еще один получил ранения в результате стрельбы из проезжавшего мимо автомобиля в районе улиц Марио Оррико и Саенс Пенья в районе Консилиасьон в Монтевидео в утренние часы по местному времени.
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