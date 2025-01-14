Более 20 субсидированных рейсов появились в аэропорту Толмачево

Субсидированные рейсы на весь 2025 год из Новосибирска запустили три авиакомпании по следующим направлениям: Авиакомпания S7: Барнаул, Казань Ижевск, Волгоград Кемерово, Кызыл, Надым Нижневартовск Нижний Новгород Новокузнецк Новый Уренгой Ноябрьск, Оренбург Пермь, Самара, Саратов Талакан, Ульяновск Ханты-Мансийск Челябинск Авиакомпания Ямал: Салехард Авиакомпания ЮВТ Аэро: Тобольск Перевозка по тарифам в рамках данной субсидии доступна всем пассажирам без каких-либо условий и ограничений.