Сон после изучения новой информации способствует ее консолидации. К такому выводу пришли ученые в ходе проведения исследования, результаты которого опубликованы в научном журнале Royal Society Publishing.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии