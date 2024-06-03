ABC: 49% граждан США сочли, что Трамп должен остановить кампанию из-за приговора

Почти половина опрошенных американцев заявили, что кандидату на пост президента США Дональду Трампу следует выйти из предвыборной гонки после вынесения обвинительного приговора по делу о подделке документов для сокрытия выплат за молчание порнозвезде Сторми Дэниелс.
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