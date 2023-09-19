План польского отсупления

Министр обороны Польши Блащак заявил, что во времена Туска, в 2011 году существовал "план отступления" на случай вторжения России в Польшу (аха-ха)Согласно плану, предполагалось сдать 40% польской территории и отступить за Вислу после арьергарднх боев.