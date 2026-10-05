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'Entourage' actress Constance Zimmer shares her breast cancer story

Constance Zimmer, an actress known for her roles in "Entourage," "Boston Legal" and "Love Story," shared her private battle with breast cancer.

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