'Entourage' actress Constance Zimmer shares her breast cancer story

Constance Zimmer, an actress known for her roles in "Entourage," "Boston Legal" and "Love Story," shared her private battle with breast cancer.
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