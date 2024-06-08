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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Реал» хочет продать Рейньера, чтобы вернуть хоть часть от заплаченных 30 млн евро. У него 0 матчей за «Мадрид» и 3 аренды с 2020-го

По данным As, мадридский клуб хочет вернуть хотя бы часть от заплаченных за футболиста 30 млн евро в в 2020 году.

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