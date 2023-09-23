Медвежий угол

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Штурмовики "Вагнера" прибыли в Херсонскую область – военкоры

22 сентября 2023г. - VRUBCOVSKE.RU. Штурмовики ВК "Вагнер" прибыли в зону боевых действий в Херсонской области.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Так если это секрет - чего языком болтаете?!!
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3 час.
Кошмар
Военкоры нынче брехливые стали. Им главное, деньги заработать на жареном. А правда это или просто их или чьи-то домыслы, им похрену.  Ну, а что многие &quot;музыканты&quot; заключили контракт с МО или с Росгвардией,  и рвутся на фронт, так это давно известно.
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2 час.
Сергей Микульский
У нас видимо в армии кроме Вагнера воевать больше никто не умеет. Оленеводу пора свой женский батальон на передовую посылать. Они своей красотой хохлов сразят моментально!
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1 час.

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