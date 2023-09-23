Штурмовики "Вагнера" прибыли в Херсонскую область – военкоры

Кошмар

Военкоры нынче брехливые стали. Им главное, деньги заработать на жареном. А правда это или просто их или чьи-то домыслы, им похрену. Ну, а что многие "музыканты" заключили контракт с МО или с Росгвардией, и рвутся на фронт, так это давно известно.