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Никита Кричевский: Для стабильности в стране важнее не курс национальной валюты по отношению к иностранным, а цены

В следующем году в России снова вырастут цены, а курс доллара устремился к отметке 100 рублей и выше.

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Комментарии
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Andrey
Короче, Болтун Врунович Трепачёв!
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3 час.
Николай Сатин
Вы правы! Если себестоимость вырастет за год в 2 раза, то предприятие должно обанкротиться с треском! Когда говорят об экономике при рынке, становится просто смешно и грустно. Когда на полном серьезе объясняют, что яйца куриные подорожали просто потому, что их стали много жрать, о какой экономической науке можно говорить!?
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1 час.
НС
Николай Сатин
Этот Александр, просто жизнерадостный рахит, он в жизни слаще морковки ни чего не ел! Его бесполезно призывать к здравому смыслу. У него старческий маразм.🤣
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52 мин.

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