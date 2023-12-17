Никита Кричевский: Для стабильности в стране важнее не курс национальной валюты по отношению к иностранным, а цены

Николай Сатин

Вы правы! Если себестоимость вырастет за год в 2 раза, то предприятие должно обанкротиться с треском! Когда говорят об экономике при рынке, становится просто смешно и грустно. Когда на полном серьезе объясняют, что яйца куриные подорожали просто потому, что их стали много жрать, о какой экономической науке можно говорить!?