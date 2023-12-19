Ей нужна помощь: пропавшую девушку из Приморья ищут в двух регионах

В Хабаровском крае и Приморье объявлены поиски 25-летней Ларисы Колобовниковой из поселка Липовцы. 27 ноября девушка перестала выходить на связь с родственниками, и до настоящего времени ее местонахождение не известно, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на поисковые отряды "Лига Спас" и "ПримПоиск".
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