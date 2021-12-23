Импортозамещение и… озабоченность США

Так получилось, что вчера меня просто убили две новости. Одна из них была о том, что если Россия не прекратит себя вести так, как она сейчас это делает, то США ограничит импорт в Россию… смартфонов, двигателей для машин и тому подобных вещей.
Так получилось, что вчера меня просто убили две новости. Одна из них была о том, что если Россия не прекратит себя вести так, как она сейчас это делает, то США ограничит импорт в Россию… смартфонов, двигателей для машин и тому подобных вещей.
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