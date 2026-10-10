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Трамп предлагает найти для Украины нового лидера вместо Зеленского

Трамп предлагает найти для Украины нового лидера вместо Зеленского

REUTERS/Elizabeth Frantz Президент США Дональд Трамп заявил, что Украине нужен новый лидер вместо Владимира Зеленского.

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