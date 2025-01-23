РФ и Венгрия готовы обеспечить защиту «Турецкого потока» — Сийярто

Венгрия и Россия готовы защитить газопровод «Турецкий поток», используемый для поставок топлива в Европу, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто 23 января на своей странице в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
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