Жуткие приключения на выходных: девять туристов пострадали в горах Краснодарского края

Жуткие приключения на выходных: девять туристов пострадали в горах Краснодарского краяТеплые выходные 10 и 11 октября собрали много туристов в горах, лесах и у водопадов Краснодарского края.
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