Без погони: с помощью этого устройства полиция легко остановит лихача

В Германии тестируют новое устройство, которое позволит полиции останавливать двигатели автомобилей в случае экстренной ситуации, например, при преследовании нарушителя или в случае аварии, когда водитель теряет управление.
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