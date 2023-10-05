По опыту открытия таких центров в других районах - увеличиваются кражи, грабежи и нападения на людей. Их надо размещать вдали от микрорайонов

Новый русский бунт в Подмосковье: Жители Подольска пошли на отчаянный шаг Жители подмосковного Подольска напрямую обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой не допустить открытия и функционирования миграционного центра, который не предусмотрен даже федеральными планами застройки, не говоря о прямой угрозе безопасности граждан.
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