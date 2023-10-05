По опыту открытия таких центров в других районах - увеличиваются кражи, грабежи и нападения на людей. Их надо размещать вдали от микрорайонов

Кстати, а почему бы не открыть такой центр в Бочаров Ручье? И о Москвы недалеко, и Президент рядом, можно оперативно пожаловаться на проверки и медленную выдачу паспортов.

СМ

Сергей Миронов

Чинуши во власти совсем не хотят думать и создают взрывоопасную обстановку в обществе Если народ не хочет что бы чуждые нашему менталитету граждане приезжали в Россию ,то так и должно быть. А если и приезжают то что бы со всеми документами сделанными на исторической родине, да и без своих жирных жен и детей И жесткий экзамен на знание РУССКОГО языка А то такое ощущение что этот экзамен превратился в формальность