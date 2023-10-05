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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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  • Игорь Губонин
    Паспорт-то фальшивый..."А может - насиль...
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    Чинуши во власти совсем не хотят думать и создают взрывоопасную обстановку в обществе Если народ не хочет что бы чужд...По опыту открытия...

По опыту открытия таких центров в других районах - увеличиваются кражи, грабежи и нападения на людей. Их надо размещать вдали от микрорайонов

По опыту открытия таких центров в других районах - увеличиваются кражи, грабежи и нападения на людей. Их надо размещать вдали от микрорайонов

Новый русский бунт в Подмосковье: Жители Подольска пошли на отчаянный шаг Жители подмосковного Подольска напрямую обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой не допустить открытия и функционирования миграционного центра, который не предусмотрен даже федеральными планами застройки, не говоря о прямой угрозе безопасности граждан.

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Комментарии
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Андрей Павлов
Кстати, а почему бы не открыть такой центр в Бочаров Ручье? И о Москвы недалеко, и Президент рядом, можно оперативно пожаловаться на проверки и медленную выдачу паспортов.
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6 час.
Владимир Соловьев
Нашли к кому обращаться!
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4 час.
СМ
Сергей Миронов
Чинуши во власти совсем не хотят думать и создают взрывоопасную обстановку в обществе Если народ не хочет что бы чуждые нашему  менталитету граждане приезжали в Россию ,то так и должно быть. А если и приезжают то что бы со всеми документами сделанными на исторической родине, да и  без своих жирных жен и детей И жесткий экзамен на знание РУССКОГО языка А то такое ощущение что этот экзамен превратился в формальность
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12 мин.

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