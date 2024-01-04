Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный на заседании в Верховной Раде, на котором обсуждался законопроект о новых правилах мобилизации в стране, предложил депутатам самим пойти на фронт, если не найдется пополнение для армии, сообщило украинское издание New Voice.