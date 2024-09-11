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Врач назвал специалистов, к которым следует обратиться мужчинам после 40

Врач назвал специалистов, к которым следует обратиться мужчинам после 40

Регулярные медицинские осмотры помогают жителям выявить и предотвратить многие заболевания. В связи с этим кандидат медицинских наук, врач-косметолог, дерматовенеролог, руководитель Центра медицинской косметологии и дерматологии, врач-дерматовенеролог, косметолог АО «Медицина» Екатерина Анпилогова рассказала, к каким специалистам должны обращаться мужчины после 40 лет.

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