Врач назвал специалистов, к которым следует обратиться мужчинам после 40

Регулярные медицинские осмотры помогают жителям выявить и предотвратить многие заболевания. В связи с этим кандидат медицинских наук, врач-косметолог, дерматовенеролог, руководитель Центра медицинской косметологии и дерматологии, врач-дерматовенеролог, косметолог АО «Медицина» Екатерина Анпилогова рассказала, к каким специалистам должны обращаться мужчины после 40 лет.