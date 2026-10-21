Йемен: Ракеты и беспилотники хуситов были нацелены на военную базу, на которой размещаются коалиционные силы под руководством Саудовской Аравии, в международном аэропорту Мукалла (RIY/OYRN), провинция Хадрамаут, ранее в тот же день, при этом сообщалось о взрывах в непосредственной близости от места происшествия.
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