Йемен: Ракеты и беспилотники хуситов были нацелены на военную базу, на которой размещаются коалиционные силы под руководством Саудовской Аравии, в международном аэропорту Мукалла (RIY/OYRN), провинция Хадрамаут, ранее в тот же день, при этом сообщалось о взрывах в непосредственной близости от места происшествия.