Lada Niva Legend Bronto снова подорожал

Внедорожник Lada Niva Legend в спецверсии Bronto стал дороже, о чем сообщают «Автоновости дня». АвтоВАЗ увеличил цену на 8000 рублей, после чего Lada Niva Legend Bronto в модификации Luxe стоит 1 217 900 рублей вместо 1 209 900 рублей, а топовая комплектация Prestige подорожала с 1 259 900 до 1 267 900 рублей.