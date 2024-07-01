Новая жена Омарова высказалась о запрете Бородиной — держит удар

23-летняя Валерия рассказала, почему не может познакомиться с дочкой ведущей. Курбан Омаров с женой Валерией Социальные сетиПару недель назад Ксения Бородина «прошлась» по супруге своего бывшего мужа Курбана Омарова.
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