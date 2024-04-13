Историческая неблагодарность

Иван Иваныч

Русские, запомните, Греция помнит, КТО спас наш народ, очень много греков чтят в памяти всех погибших РУССКИХ солдат и даже гражданских ( и такие были). Я жил в РСФСР, но уехал на историческую Родину, но я всегда прекланю колено перед РУССКИМ солдатом за его мужество, за его ДУХ и бескорыстность. А то, что пишут о наших политиках, так это безвольные рабы, просто ченуши. Настоящие греки помнят ВАС и всегда будут за ВАС,