Афины решили не приглашать россиян на приёмы по случаю годовщины войны за независимость Греции Святослав Князев Соответствующие указания правительство страны дало своим посольствам по всему миру.
Историческая неблагодарность
Комментарии
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Caltar
Не надо делать добра и не будем получать Говна!
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13 час.
Иван Иваныч
Русские, запомните, Греция помнит, КТО спас наш народ, очень много греков чтят в памяти всех погибших РУССКИХ солдат и даже гражданских ( и такие были). Я жил в РСФСР, но уехал на историческую Родину, но я всегда прекланю колено перед РУССКИМ солдатом за его мужество, за его ДУХ и бескорыстность. А то, что пишут о наших политиках, так это безвольные рабы, просто ченуши. Настоящие греки помнят ВАС и всегда будут за ВАС,
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10 час.
Jolie
спасибо. НО на деле поддержки Греции не видно!Скорее наоборот. Поэтому увы и ах, но то,что видим- говорит об обратном! кто-то думает хорошо,но на деле ....(
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6 час.
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